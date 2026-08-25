हिमाचल में बारिश का कहर! 125 सड़कें बंद, नुकसान ₹1,149 करोड़ के पार; 235 लोगों की मौत

मंडी में सबसे ज्यादा 49 सड़कें बंद

जिलावार स्थिति देखें तो मंडी में सबसे अधिक 49 सड़कें बंद हैं. इसके बाद कुल्लू में 31 और सिरमौर में 21 सड़कें बंद हैं.

चंबा: 8 सड़कें बंद, 3 DTR प्रभावित

हमीरपुर: 4 सड़कें बंद

कांगड़ा: 8 सड़कें बंद, 3 DTR और 1 पेयजल योजना प्रभावित

कुल्लू: 31 सड़कें बंद

लाहौल-स्पीति: 1 सड़क बंद

मंडी: 49 सड़कें बंद

शिमला: 3 सड़कें बंद, 1 DTR और 1 पेयजल योजना प्रभावित

सिरमौर: 21 सड़कें बंद, 14 DTR प्रभावित

ऊना: 4 सड़कें बंद