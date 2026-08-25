Add Zee Business As A Preferred Source
App

हिमाचल में बारिश का कहर! 125 सड़कें बंद, नुकसान ₹1,149 करोड़ के पार; 235 लोगों की मौत

Himachal Rain: हिमाचल में बारिश से 125 सड़कें बंद हैं. प्रदेश में नुकसान ₹1,149 करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि प्राकृतिक आपदा और सड़क हादसों में 235 लोगों की मौत हुई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:24 PM IST
हिमाचल में बारिश का कहर! 125 सड़कें बंद, नुकसान ₹1,149 करोड़ के पार; 235 लोगों की मौत

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ
2
3
4
5