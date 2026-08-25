हिमाचल में बारिश का कहर! 125 सड़कें बंद, नुकसान ₹1,149 करोड़ के पार; 235 लोगों की मौत

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 25 अगस्त सुबह की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेशभर में 125 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 21 बिजली ट्रांसफार्मर (DTR) और 6 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.
बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेश में अब तक 1,149 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है. वहीं, प्राकृतिक आपदा और सड़क हादसों में अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 97 मौतें प्राकृतिक आपदाओं और 138 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं.
मंडी में सबसे ज्यादा 49 सड़कें बंद
जिलावार स्थिति देखें तो मंडी में सबसे अधिक 49 सड़कें बंद हैं. इसके बाद कुल्लू में 31 और सिरमौर में 21 सड़कें बंद हैं.
चंबा: 8 सड़कें बंद, 3 DTR प्रभावित
हमीरपुर: 4 सड़कें बंद
कांगड़ा: 8 सड़कें बंद, 3 DTR और 1 पेयजल योजना प्रभावित
कुल्लू: 31 सड़कें बंद
लाहौल-स्पीति: 1 सड़क बंद
मंडी: 49 सड़कें बंद
शिमला: 3 सड़कें बंद, 1 DTR और 1 पेयजल योजना प्रभावित
सिरमौर: 21 सड़कें बंद, 14 DTR प्रभावित
ऊना: 4 सड़कें बंद
वहीं बिलासपुर, किन्नौर और सोलन में फिलहाल कोई सड़क बंद नहीं है.
लगातार बारिश से बहाली कार्य प्रभावित
प्रदेश में बंद सड़कों को खोलने और बिजली-पानी की व्यवस्थाओं को बहाल करने का काम लगातार जारी है. हालांकि, कई क्षेत्रों में रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण राहत एवं बहाली कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं.
प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सामान्य करने में जुटी हैं. बारिश के चलते सड़कें बंद होने से कई इलाकों में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.