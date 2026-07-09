हिमाचल में मानसून का असर तेज, किन्नौर में NH-505 बंद; 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिससे कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है. किन्नौर जिले में गुरुवार सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते मलिंग नाला क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (NH-505) पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. प्रशासन और लोक निर्माण विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.