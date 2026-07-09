हिमाचल में मानसून का असर तेज, किन्नौर में NH-505 बंद; 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिससे कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है. किन्नौर जिले में गुरुवार सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते मलिंग नाला क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (NH-505) पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. प्रशासन और लोक निर्माण विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
सात जिलों में बारिश की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने प्रदेश के सात जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार चंबा, मंडी, सिरमौर और सोलन में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि कांगड़ा, शिमला और कुल्लू में भी मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव, फिसलन, कम दृश्यता और यातायात बाधित होने की आशंका जताई है.
ब्यास नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह
लगातार बारिश के बीच 126 मेगावाट लारजी जलविद्युत परियोजना प्रबंधन ने भी एहतियाती एडवाइजरी जारी की है. परियोजना के अनुसार जलाशय का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. एक यूनिट ट्रिप होने के कारण बांध से अतिरिक्त पानी ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर रेडियल गेट खोलकर और अधिक पानी छोड़ा जा सकता है.
प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
प्रशासन और परियोजना प्रबंधन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. होटल, होमस्टे, कैंप संचालकों और टैक्सी ऑपरेटरों से भी कहा गया है कि वे पर्यटकों को ब्यास नदी के किनारे जाने से रोकें. लोगों से मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी ताजा निर्देशों का पालन करने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.