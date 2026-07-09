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हिमाचल में मानसून का असर तेज, किन्नौर में NH-505 बंद; 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने बढ़ाई मुश्किलें. किन्नौर में मलिंग नाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण NH-505 बंद हो गया है. IMD ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 09, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:52 AM IST
हिमाचल में मानसून का असर तेज, किन्नौर में NH-505 बंद; 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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