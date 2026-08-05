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हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर लैंडस्लाइड; अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट

Himachal Weather Update: भारी बारिश से चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर लैंडस्लाइड, 160 से अधिक सड़कें बंद. कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में यलो अलर्ट, अगले 6 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान. जानें ताजा मौसम अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 05, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:28 AM IST
हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर लैंडस्लाइड; अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट

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