/हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर लैंडस्लाइड; अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट

तापमान में भी आई गिरावट

लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है. चंबा का अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री गिरकर 30.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ऊना में तापमान 2.4 डिग्री घटकर 30.4 डिग्री और सोलन में 2.2 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है.