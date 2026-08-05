/हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर लैंडस्लाइड; अगले 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट

राज्य चुनें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बुधवार तड़के हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित कर दिया. चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर खोती नाला के पास पहाड़ी दरकने से मलबा सड़क पर आ गया, जिसके कारण हाईवे करीब दो घंटे तक बंद रहा. सुबह लगभग 7 बजे मार्ग को बहाल कर वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू कराई गई.
बारिश के चलते प्रदेशभर में 160 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं. इसके अलावा 190 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 58 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. कांगड़ा जिले में पूरी रात तेज बारिश होती रही, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव और आवाजाही प्रभावित रही.
इन क्षेत्रों में हुई सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में देहरा गोपीपुर में सबसे अधिक 97.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा कांगड़ा में 76.2 मिमी, नाहन में 64.8 मिमी, धर्मशाला में 56 मिमी और ऊना में 52 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई.
अगले छह दिन तक बारिश के आसार
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में अगले छह दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.
6 अगस्त: ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में यलो अलर्ट.
7 अगस्त: कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश की संभावना.
8 अगस्त: मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए यलो अलर्ट.
लोगों के लिए एडवाइजरी जारी
मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों और खड्डों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
मानसून में अब तक सामान्य से कम बारिश
प्रदेश में 1 जून से 4 अगस्त तक मानसून सीजन के दौरान सामान्य से लगभग 9 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. इस अवधि में सामान्य तौर पर 396.9 मिमी वर्षा होती है, जबकि इस वर्ष अब तक 360.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.
तापमान में भी आई गिरावट
लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है. चंबा का अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री गिरकर 30.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ऊना में तापमान 2.4 डिग्री घटकर 30.4 डिग्री और सोलन में 2.2 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है.