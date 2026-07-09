/बरसात को लेकर नूरपुर प्रशासन सतर्क, एसडीएम ने जारी की एडवाइजरी; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

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Nurpur News: बरसात के मौसम को देखते हुए नूरपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने बताया कि मानसून के दौरान भूस्खलन और जलभराव जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं. प्रशासन ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने बताया कि कंडवाल से भेड़खड्ड तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य कर रही कंपनी और एनएचएआई अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण स्थलों पर पानी जमा न होने दिया जाए और बारिश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि सड़क पर किसी तरह की परेशानी न हो.
एसडीएम ने लोगों से अपील की कि बारिश के दौरान नदी-नालों, खड्डों और अन्य जल स्रोतों के पास जाने से बचें. उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें.
अरुण शर्मा ने यह भी बताया कि नूरपुर नगर परिषद की ओर से शहर की नालियों की सफाई करवा दी गई है, जिससे वर्षा जल की निकासी सुचारु बनी रहे. उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों और नालियों में कूड़ा-कचरा न फेंकने की अपील करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है.