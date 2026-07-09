/बरसात को लेकर नूरपुर प्रशासन सतर्क, एसडीएम ने जारी की एडवाइजरी; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

अरुण शर्मा ने यह भी बताया कि नूरपुर नगर परिषद की ओर से शहर की नालियों की सफाई करवा दी गई है, जिससे वर्षा जल की निकासी सुचारु बनी रहे. उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों और नालियों में कूड़ा-कचरा न फेंकने की अपील करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है.