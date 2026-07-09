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बरसात को लेकर नूरपुर प्रशासन सतर्क, एसडीएम ने जारी की एडवाइजरी; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

हिमाचल के नूरपुर में मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. एसडीएम अरुण शर्मा ने नदी-नालों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने और जलभराव रोकने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 09, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:20 PM IST
बरसात को लेकर नूरपुर प्रशासन सतर्क, एसडीएम ने जारी की एडवाइजरी; नदी-नालों से दूर रहने की अपील
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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