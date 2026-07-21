हिमाचल में बारिश का तांडव! 145 सड़कें बंद, 508 ट्रांसफार्मर ठप, जुलाई में 66 लोगों की मौत

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. 145 सड़कें बंद, 508 बिजली ट्रांसफार्मर ठप और 43 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. जुलाई में बारिश और हादसों से 66 लोगों की मौत हो चुकी है.
Shimla News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. पिछले दो दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं. सोमवार को भी शिमला सहित कई जिलों में सुबह से बारिश का दौर जारी रहा, जिससे सड़क संपर्क और बिजली-पानी की सेवाओं पर असर पड़ा है.
बारिश के चलते प्रदेशभर में 145 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं. इसके अलावा 508 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जबकि 43 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित होकर बंद पड़ी हैं. इससे कई क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही, बिजली और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से बढ़ी मुश्किलें
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मानसून के दौरान लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि किन्नौर में फ्लैश फ्लड से काफी नुकसान हुआ है, जबकि अन्य जिलों में भी कई पुल और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची है.
युद्धस्तर पर चल रहा बहाली का काम
राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर सड़कें बंद हुई हैं, वहां लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियां युद्धस्तर पर बहाली कार्य में जुटी हुई हैं. प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द सड़क संपर्क बहाल कर लोगों को राहत दी जा सके.
जुलाई में 66 लोगों की गई जान
जगत सिंह नेगी ने बताया कि जुलाई महीने के दौरान बारिश, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और अन्य दुर्घटनाओं सहित विभिन्न कारणों से 66 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, नदी-नालों से दूर रहने और प्रशासन व मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की.