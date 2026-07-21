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हिमाचल में बारिश का तांडव! 145 सड़कें बंद, 508 ट्रांसफार्मर ठप, जुलाई में 66 लोगों की मौत

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. 145 सड़कें बंद, 508 बिजली ट्रांसफार्मर ठप और 43 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. जुलाई में बारिश और हादसों से 66 लोगों की मौत हो चुकी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:41 PM IST
हिमाचल में बारिश का तांडव! 145 सड़कें बंद, 508 ट्रांसफार्मर ठप, जुलाई में 66 लोगों की मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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