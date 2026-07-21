हिमाचल में बारिश का तांडव! 145 सड़कें बंद, 508 ट्रांसफार्मर ठप, जुलाई में 66 लोगों की मौत

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. पिछले दो दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं. सोमवार को भी शिमला सहित कई जिलों में सुबह से बारिश का दौर जारी रहा, जिससे सड़क संपर्क और बिजली-पानी की सेवाओं पर असर पड़ा है.