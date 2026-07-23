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हिमाचल में बारिश से 178 सड़कें बंद, 18 मकान क्षतिग्रस्त- जगत नेगी; NEET मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा

हिमाचल में लगातार बारिश से 178 सड़कें बंद, 141 DTR और 188 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. शाहपुर की बोह घाटी में 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राहत कार्यों की जानकारी देते हुए NEET पेपर लीक मामले पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:44 PM IST
हिमाचल में बारिश से 178 सड़कें बंद, 18 मकान क्षतिग्रस्त- जगत नेगी; NEET मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा

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