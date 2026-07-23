/हिमाचल में बारिश से 178 सड़कें बंद, 18 मकान क्षतिग्रस्त- जगत नेगी; NEET मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा

NEET पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इससे जुड़े घटनाक्रम ने देशभर के छात्रों में चिंता पैदा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है.