/हिमाचल में बारिश से 178 सड़कें बंद, 18 मकान क्षतिग्रस्त- जगत नेगी; NEET मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में फिलहाल 178 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 141 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) और 188 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बोह घाटी में 18 मकान क्षतिग्रस्त
मंत्री ने बताया कि कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह घाटी में आई बाढ़ से 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ठहराया गया है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्य में जुटा है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
NEET पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इससे जुड़े घटनाक्रम ने देशभर के छात्रों में चिंता पैदा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है.
भाजपा पर लगाए कई आरोप
जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करती है. उन्होंने कानून-व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की तथा दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थीं.