बारिश थमी फिर भी नहीं थमीं मुश्किलें! 70 सड़कें बंद, 285 लोगों की मौत से मचा हाहाकार

1,550 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान

मानसून और इससे जुड़ी घटनाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है. सरकार के अनुसार, अब तक 1,550 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है. इसमें भूस्खलन, बाढ़, भारी बारिश और सड़क दुर्घटनाओं से हुआ नुकसान शामिल है.