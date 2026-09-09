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बारिश थमी फिर भी नहीं थमीं मुश्किलें! 70 सड़कें बंद, 285 लोगों की मौत से मचा हाहाकार

Himachal Rain Update: हिमाचल में बारिश का असर कम होने के बावजूद 70 सड़कें बंद हैं. मानसून में अब तक 285 लोगों की मौत और 1,550 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 09, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:13 PM IST
बारिश थमी फिर भी नहीं थमीं मुश्किलें! 70 सड़कें बंद, 285 लोगों की मौत से मचा हाहाकार

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