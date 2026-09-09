बारिश थमी फिर भी नहीं थमीं मुश्किलें! 70 सड़कें बंद, 285 लोगों की मौत से मचा हाहाकार

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में बारिश और मानसून से जुड़ी गतिविधियों का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन प्रदेश में जनजीवन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है. राज्य में करीब 70 सड़कें अब भी बंद हैं. इसके अलावा 19 बिजली योजनाएं और 2 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं.
मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित
बारिश से प्रभावित जिलों में मंडी की स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. जिले में 37 सड़कें अभी भी बंद हैं. प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से बंद मार्गों को बहाल करने का काम जारी है.
बारिश और सड़क हादसों में 285 मौतें
हिमाचल में 30 जून से अब तक बारिश, प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है. इस अवधि में 285 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें 114 मौतें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुईं, जबकि 171 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है.
1,550 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान
मानसून और इससे जुड़ी घटनाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है. सरकार के अनुसार, अब तक 1,550 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है. इसमें भूस्खलन, बाढ़, भारी बारिश और सड़क दुर्घटनाओं से हुआ नुकसान शामिल है.
25 सितंबर के बाद मानसून की विदाई संभव
मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 सितंबर के बाद हिमाचल से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है. हालांकि, तब तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है.
फिलहाल बारिश का प्रभाव कम होने से बंद सड़कों और अन्य प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं. इसके बावजूद आगामी दिनों में मौसम को लेकर सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है.