हिमाचल में बारिश का कहर बरकरार! 85 सड़कें बंद, 274 मौतें और ₹1247 करोड़ का नुकसान

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता भले ही कम हो गई है, लेकिन बारिश और भूस्खलन का असर अभी भी जनजीवन पर बना हुआ है. प्रदेश में 85 सड़कें अभी भी बंद हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला है, जहां 36 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं.
59 ट्रांसफॉर्मर और 6 पेयजल योजनाएं प्रभावित
बारिश के कारण प्रदेश में बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. फिलहाल 59 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 6 पेयजल योजनाएं बाधित हैं. लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते कई क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
1,247 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 30 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 1,247 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. मानसून के दौरान विभिन्न हादसों में अब तक 274 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 110 मौतें प्राकृतिक आपदाओं, जबकि 164 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं.
25 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई
मानसून की सक्रियता में फिलहाल कमी जरूर आई है, लेकिन प्रदेश में भूस्खलन और सड़कों के बंद होने का खतरा पूरी तरह टला नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, हिमाचल से मानसून की विदाई करीब 25 सितंबर के आसपास होने की संभावना है.
ऐसे में मानसून की विदाई तक प्रदेश के लोगों को बारिश से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है.