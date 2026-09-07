हिमाचल में बारिश का कहर बरकरार! 85 सड़कें बंद, 274 मौतें और ₹1247 करोड़ का नुकसान

1,247 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 30 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 1,247 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. मानसून के दौरान विभिन्न हादसों में अब तक 274 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 110 मौतें प्राकृतिक आपदाओं, जबकि 164 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं.