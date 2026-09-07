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हिमाचल में बारिश का कहर बरकरार! 85 सड़कें बंद, 274 मौतें और ₹1247 करोड़ का नुकसान

Himachal Rain Update: हिमाचल में बारिश का असर अभी भी जारी है. 85 सड़कें बंद हैं और 59 बिजली ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हैं. मानसून में अब तक 274 लोगों की मौत और ₹1247 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:15 AM IST
हिमाचल में बारिश का कहर बरकरार! 85 सड़कें बंद, 274 मौतें और ₹1247 करोड़ का नुकसान

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