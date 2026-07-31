/रामसुभग सिंह को फिर मिला दो साल का सेवा विस्तार, ऊर्जा मामलों में CM सुक्खू के प्रधान सलाहकार बने रहेंगे

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Ram Subhag Singh News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामसुभग सिंह को एक बार फिर दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। सेवा विस्तार की शर्तें और नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे.
रामसुभग सिंह वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊर्जा मामलों के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखने और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए वे अधिकांश समय दिल्ली में रहते हैं.
मुख्य सचिव भी रह चुके हैं रामसुभग सिंह
1987 बैच के आईएएस अधिकारी रामसुभग सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं. जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली थी. हालांकि, जुलाई 2022 में एक विवाद के बाद उन्हें मुख्य सचिव पद से हटा दिया गया था.
कांग्रेस सरकार बनने के बाद मिली अहम जिम्मेदारी
कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें पहले विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) बनाया गया. अब सरकार ने उनके कार्यकाल को दो साल के लिए फिर बढ़ाने का फैसला लिया है.
विपक्ष ने उठाए सवाल
प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है। ऐसे में एक सेवानिवृत्त अधिकारी को दोबारा सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने की संभावना है. विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार को घेर सकता है.