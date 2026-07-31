/रामसुभग सिंह को फिर मिला दो साल का सेवा विस्तार, ऊर्जा मामलों में CM सुक्खू के प्रधान सलाहकार बने रहेंगे

Ram Subhag Singh News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामसुभग सिंह को एक बार फिर दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। सेवा विस्तार की शर्तें और नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे.