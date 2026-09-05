हिमाचल में राजस्व लोक अदालतों से 6.81 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा

राज्य चुनें
Himachal Revenue Lok Adalat: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को राजस्व संबंधी मामलों में राहत देने के लिए शुरू की गई राजस्व लोक अदालतें और विशेष राजस्व लोक अदालतें प्रभावी साबित हो रही हैं. इन अदालतों के माध्यम से प्रदेशभर में अब तक 6.81 लाख से ज्यादा लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है. इनमें 5.44 लाख से अधिक इंतकाल, 47,333 तकसीम और 63 हजार से ज्यादा निशानदेही के मामले शामिल हैं.
इसके अलावा राजस्व अभिलेखों में 26,288 दरूस्ती के काम भी पूरे किए गए हैं. सरकार के मुताबिक, इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है.
हर महीने लग रही राजस्व लोक अदालत
लंबित राजस्व मामलों के जल्द निपटारे के लिए अक्तूबर 2023 से हर महीने के अंतिम दो दिनों में तहसील और उप-तहसील मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. इसके जरिए लोगों के भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है.
सप्ताह में तीन दिन विशेष राजस्व लोक अदालत
वहीं, जनवरी 2026 से तकसीम और राजस्व दस्तावेजों में सुधार से जुड़े मामलों के समाधान के लिए विशेष राजस्व लोक अदालतें भी शुरू की गई हैं. ये अदालतें हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आयोजित की जा रही हैं.
इस व्यवस्था से लोगों को अपने भूमि संबंधी मामलों के लिए बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है.
सीएम सुक्खू ने कहा- समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामले सीधे तौर पर परिवारों और भूमि मालिकों के हितों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के जरिए बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा सरकार की लोगों को सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ऐसी सुधारात्मक प्रक्रियाओं को आगे भी जारी रखते हुए व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.