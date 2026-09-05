हिमाचल में राजस्व लोक अदालतों से 6.81 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा

Himachal Revenue Lok Adalat: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को राजस्व संबंधी मामलों में राहत देने के लिए शुरू की गई राजस्व लोक अदालतें और विशेष राजस्व लोक अदालतें प्रभावी साबित हो रही हैं. इन अदालतों के माध्यम से प्रदेशभर में अब तक 6.81 लाख से ज्यादा लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है. इनमें 5.44 लाख से अधिक इंतकाल, 47,333 तकसीम और 63 हजार से ज्यादा निशानदेही के मामले शामिल हैं.