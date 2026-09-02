/हिमाचल में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, एयरफोर्स हेलिकॉप्टर ने किया रेस्क्यू; 3 जिलों में आज येलो अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मंगलवार रात नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दो लोगों को एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. नाहन क्षेत्र में रुण नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दोनों व्यक्ति नदी के बीच फंस गए थे. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना, NDRF और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के चलते सफलता नहीं मिल सकी.
इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर एयरफोर्स की मदद ली गई. मंगलवार रात करीब 10 बजे हेलिकॉप्टर के जरिए दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.
प्रदेशभर में बारिश से बढ़ा नदियों-नालों का जलस्तर
हिमाचल के कई हिस्सों में रातभर भारी बारिश हुई. लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से प्रदेश में 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं. प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से बंद सड़कों को बहाल करने का काम जारी है.
कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. गुरुवार को कांगड़ा और सिरमौर में भी बारिश की चेतावनी दी गई है.
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ सकता है. इसके बाद 7 सितंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. हालांकि, इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी.
मानसून से 1,202 करोड़ की संपत्ति को नुकसान
हिमाचल में मानसून की बारिश और इससे जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं से अब तक सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 1,202 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है, जिसका अनुमान करीब 914 करोड़ रुपये लगाया गया है.
बारिश के दौरान लैंडस्लाइड में 18 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा फ्लैश फ्लड में एक और पानी में डूबने से 13 लोगों की जान गई है.
हिमाचल में सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश
इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अब तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है.
हमीरपुर में 34% कम
कांगड़ा में 5% कम
किन्नौर में 8% कम
लाहौल-स्पीति में 59% कम
मंडी में 17% कम
सोलन में 13% कम
ऊना में 2% कम
वहीं, बिलासपुर में सामान्य से 2% अधिक, कुल्लू और शिमला में 14-14% अधिक तथा सिरमौर में 3% अधिक बारिश दर्ज की गई है. चंबा में बारिश सामान्य के आसपास रही है.
फिलहाल प्रशासन ने नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है.