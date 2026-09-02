/हिमाचल में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, एयरफोर्स हेलिकॉप्टर ने किया रेस्क्यू; 3 जिलों में आज येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मंगलवार रात नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दो लोगों को एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. नाहन क्षेत्र में रुण नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दोनों व्यक्ति नदी के बीच फंस गए थे. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना, NDRF और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के चलते सफलता नहीं मिल सकी.