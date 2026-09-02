Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /हिमाचल में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, एयरफोर्स हेलिकॉप्टर ने किया रेस्क्यू; 3 जिलों में आज येलो अलर्ट

हिमाचल में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, एयरफोर्स हेलिकॉप्टर ने किया रेस्क्यू; 3 जिलों में आज येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल के सिरमौर में रुण नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को एयरफोर्स हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया. कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:03 AM IST
हिमाचल में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, एयरफोर्स हेलिकॉप्टर ने किया रेस्क्यू; 3 जिलों में आज येलो अलर्ट

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ
2
3
4
5