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हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने इसे जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में कदम बताया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:49 PM IST
हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

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