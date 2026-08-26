/हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में जाति के आधार पर किसी तरह की हीन भावना विकसित होने से रोकने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सरकारी योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ लेते समय अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को अपनी जाति का विवरण देना होगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो.