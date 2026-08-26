/हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए.
जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार समाज में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और भाईचारे के साथ समानता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. स्कूल दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाना इसी दिशा में उठाया गया कदम है.
उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में जाति के आधार पर किसी तरह की हीन भावना विकसित होने से रोकने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सरकारी योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ लेते समय अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को अपनी जाति का विवरण देना होगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो.
SC समुदाय से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दे रही है. समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पात्र लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए.
उन्होंने राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना का भी जिक्र किया. इसके तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है. जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 4 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है.
मेधावी छात्रों को 1 फीसदी ब्याज पर 20 लाख तक लोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी मेधावी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण महज 1 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करा रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है.
अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अति गरीब परिवारों के लिए ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है. इसके तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान होगा. साथ ही, इन परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है.
8.41 लाख से ज्यादा लोगों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने बैठक में बताया कि प्रदेश में फिलहाल 8,41,917 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है.
उन्होंने बताया कि वृद्ध पुरुषों को 1,000 रुपये, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्त या एकल महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. वहीं, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को 1,700 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है.
चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर करीब 1,400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
SC-ST समेत विभिन्न वर्गों के लिए 314.90 करोड़ का प्रावधान
मंत्री ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं पर करीब 314.90 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है.
इसके अलावा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 1,105.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.