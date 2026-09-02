/हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं से छेड़छाड़ के 24 मामले, कई शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से जुड़े 24 मामले सामने आए हैं. इन शिकायतों के आधार पर कई शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ निलंबन, चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई की गई. कुछ मामलों में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत भी केस दर्ज हुए.