/हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं से छेड़छाड़ के 24 मामले, कई शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से जुड़े 24 मामले सामने आए हैं. इन शिकायतों के आधार पर कई शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ निलंबन, चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई की गई. कुछ मामलों में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत भी केस दर्ज हुए.
यह जानकारी विधानसभा में बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने दी. सरकार के मुताबिक, आरोप साबित होने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.
दो कॉलेज शिक्षकों की नौकरी गई
सरकार ने बताया कि हमीरपुर और शिमला के दो कॉलेज शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया गया है. वहीं, चंबा के एक शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई.
इसके अलावा कई मामलों में पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई अभी जारी है. सरकार ने स्पष्ट किया कि शिकायतों की गंभीरता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है.
ITI में प्रशिक्षकों की कमी से प्रशिक्षण प्रभावित
वहीं, प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में प्रशिक्षकों की कमी का असर तकनीकी शिक्षा पर भी पड़ रहा है. कई ITI में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) के तहत संचालित कुछ ट्रेडों में प्रवेश तक रोकना पड़ा है.
यह जानकारी विधायक नीरज नैय्यर के सवाल के लिखित जवाब में सामने आई. सरकार ने बताया कि प्रशिक्षकों और ट्रेनरों के कई पद खाली होने के कारण संस्थानों में प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है.
120 असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू
सरकार ने अब प्रशिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 120 असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों को भरने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
महिला ITI चंबा में भी घट रही प्रशिक्षुओं की संख्या
महिला ITI चंबा में पिछले कुछ वर्षों में प्रशिक्षुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, 2023 और 2024 में 80-80 छात्राओं ने दाखिला लिया था, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 57 रह गई.
ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और एम्ब्रॉयडरी जैसे पारंपरिक ट्रेडों में भी अब सीटें खाली रहने लगी हैं. इससे इन ट्रेडों में छात्रों की घटती रुचि और प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद चुनौतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.