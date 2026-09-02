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हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं से छेड़छाड़ के 24 मामले, कई शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

Student Harassment Cases: हिमाचल के सरकारी स्कूल-कॉलेजों में 3 साल में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 24 मामले सामने आए. कई शिक्षकों पर निलंबन, बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई हुई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:56 PM IST
हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं से छेड़छाड़ के 24 मामले, कई शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

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