/हिमाचल के 6 विश्वविद्यालयों में अब सरकार के हाथ में वित्तीय फैसले, आयोग से होगी हर नई भर्ती

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों में वित्तीय और भर्ती व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है. सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2026 पेश किया है. इसके तहत विश्वविद्यालयों की फाइनेंस कमेटी की कमान अब प्रदेश के वित्त सचिव के हाथों में होगी. बिल पर बुधवार को विधानसभा में चर्चा प्रस्तावित है.
वित्त सचिव होंगे फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष
प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक सभी छह विश्वविद्यालयों की फाइनेंस कमेटी के मुखिया अब राज्य सरकार के वित्त सचिव होंगे. इससे पहले इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि करते थे.
सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और खर्चों की निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा.
आयोगों के जरिए होगी विश्वविद्यालयों में भर्ती
सरकार ने विश्वविद्यालयों में होने वाली नई भर्तियों की प्रक्रिया में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है. अब नई नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से कराने का प्रावधान किया गया है.
सरकार के अनुसार, इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नियुक्तियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा.
इन 6 विश्वविद्यालयों पर लागू होगा संशोधन
प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे में प्रदेश के ये छह विश्वविद्यालय शामिल हैं:
-हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
-चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
-डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौणी
-सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी
-हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर
-अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेरचौक
मानसून सत्र में 6 विधेयक पेश
विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार, 1 सितंबर को कुल छह विधेयक सदन में पेश किए गए. अब सत्र के केवल दो दिन शेष हैं और इसका समापन 3 सितंबर को होना है. ऐसे में सरकार के सामने इन विधेयकों को निर्धारित समय में पारित कराने की चुनौती है.
स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव
सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन से संबंधित विधेयक भी सदन में पेश किया है. इसके लिए 2023 और 2026 में विधानसभा में पेश किए गए दो पुराने विधेयक वापस ले लिए गए हैं. नए विधेयक के माध्यम से स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 में बदलाव कर विभिन्न श्रेणियों में स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है.
पंचायत चुनाव से जुड़े संशोधन पर भी बिल
मानसून सत्र में कुछ महीने पहले जारी किए गए दो अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में सदन में रखा गया है. इनमें पंचायती राज अधिनियम में किया गया चुनाव संबंधी संशोधन भी शामिल है.
इस संशोधन के तहत यदि ससुर द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, तो बहू को भी चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया गया था.
रोड यूजर्स एक्ट में परमिट फीस घटाने का प्रावधान
सरकार ने शिमला रोड यूजर्स एक्ट में संशोधन से जुड़े प्रावधान वाला विधेयक भी पेश किया है. इसके तहत परमिट फीस को 15 हजार रुपये से घटाकर 8 हजार रुपये किया गया था.
इसके अलावा मानसून सत्र में GST संशोधन विधेयक भी शामिल है. वहीं, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 में संशोधन के जरिए युद्ध जागीर की राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी सदन में रखा गया है.