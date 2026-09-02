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हिमाचल के 6 विश्वविद्यालयों में अब सरकार के हाथ में वित्तीय फैसले, आयोग से होगी हर नई भर्ती

Himachal Universities: हिमाचल के 6 विश्वविद्यालयों में वित्तीय फैसलों और भर्तियों की व्यवस्था बदलने का प्रस्ताव है. वित्त सचिव होंगे फाइनेंस कमेटी के मुखिया, नई भर्तियां आयोगों से होंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:15 PM IST
हिमाचल के 6 विश्वविद्यालयों में अब सरकार के हाथ में वित्तीय फैसले, आयोग से होगी हर नई भर्ती

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