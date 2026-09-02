/हिमाचल के 6 विश्वविद्यालयों में अब सरकार के हाथ में वित्तीय फैसले, आयोग से होगी हर नई भर्ती

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों में वित्तीय और भर्ती व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है. सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2026 पेश किया है. इसके तहत विश्वविद्यालयों की फाइनेंस कमेटी की कमान अब प्रदेश के वित्त सचिव के हाथों में होगी. बिल पर बुधवार को विधानसभा में चर्चा प्रस्तावित है.