हिमाचल के विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिल सकता है NPA! CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान

जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी पर भी फोकस

हिमाचल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी आधुनिक उपचार तकनीकों को प्रदेश में बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है. सरकार का उद्देश्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को प्रदेश के मरीजों के लिए और अधिक सुलभ बनाना है.