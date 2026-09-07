Add Zee Business As A Preferred Source
App

हिमाचल के विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिल सकता है NPA! CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान

Himachal News: CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को NPA देने पर विचार की बात कही. कैंसर केयर संस्थानों को मजबूत करने के लिए ₹800 करोड़ खर्च होंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:21 PM IST
हिमाचल के विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिल सकता है NPA! CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
2
3
4
5