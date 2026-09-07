हिमाचल के विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिल सकता है NPA! CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है. स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं.
मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है. स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें.
कैंसर के इलाज पर खर्च होंगे 800 करोड़
प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए सरकार ने कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है. इसके लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है. इन आधुनिक संसाधनों के उपलब्ध होने से प्रदेश में मरीजों की जांच और उपचार की सुविधाओं में और सुधार होने की उम्मीद है.
मेडिकल छात्रों और फैकल्टी को विदेश भेजने की योजना
सरकार चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों और फैकल्टी को आधुनिक उपचार पद्धतियों और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित करवाने के लिए विदेशों के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सपोजर विजिट करवाने की योजना भी तैयार कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों और तकनीकी संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को भी विदेशों में एक्सपोजर विजिट करवा रही है. ऐसे शैक्षणिक दौरों से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय कार्यशैली समझने और अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है.
जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी पर भी फोकस
हिमाचल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी आधुनिक उपचार तकनीकों को प्रदेश में बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है. सरकार का उद्देश्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को प्रदेश के मरीजों के लिए और अधिक सुलभ बनाना है.