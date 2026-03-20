हिमाचल का खजाना खाली? 40 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट ने बढ़ाई टेंशन, क्या गहराएगा आर्थिक संकट!

Himachal Budget: हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर नई बहस छिड़ गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए 40,461 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट ने राज्य की आर्थिक सेहत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह अब तक का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट माना जा रहा है.

कुल बजट पहुंचा करीब 99 हजार करोड़

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. अब अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद कुल बजट आकार बढ़कर करीब 98,905 करोड़ रुपये हो गया है, जो राज्य के लिए बड़ा वित्तीय दबाव दर्शाता है.

पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम बजट का आकार करीब 35,783 करोड़ रुपये था, जबकि जय राम ठाकुर ने 2018 में करीब 41 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. ऐसे में मौजूदा अनुपूरक बजट का आकार असामान्य रूप से बड़ा माना जा रहा है.

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पिछले साल का अनुपूरक बजट जहां 17,053 करोड़ रुपये था, वहीं इस बार यह आंकड़ा 40 हजार करोड़ से अधिक पहुंच गया है.

ट्रेजरी पर दबाव, कर्ज का सहारा

जानकारों के अनुसार, राज्य की ट्रेजरी इस समय ओवरड्राफ्ट की स्थिति में है, यानी खर्च ज्यादा और आय कम है. ऐसी स्थिति में सरकार RBI से वेज एंड मींस एडवांस (WMA) के जरिए कर्ज लेकर कैश फ्लो बनाए रखती है. यह राशि आमतौर पर विकास कार्यों के बजाय वित्तीय संतुलन बनाए रखने में खर्च होती है.

सरकार का पक्ष और विपक्ष का आरोप

मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है और नई योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है, जिसे वे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं.

वहीं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने इस अनुपूरक बजट को सरकार की वित्तीय नाकामी करार दिया है. उनका आरोप है कि सरकार बिना ठोस योजना के खर्च कर रही है और वित्तीय अनुशासन की कमी साफ नजर आ रही है.

आगे का बजट और चुनौतियां

गौरतलब है कि हिमाचल जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए इतना बड़ा अनुपूरक बजट चिंता का विषय है. आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 का बजट भी अहम माना जा रहा है, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद.

सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि इसका असर बजट के आकार और नीतियों पर पड़ेगा, साथ ही सक्षम वर्ग पर नए टैक्स लगाने की संभावना भी जताई जा रही है.