/हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र सीमा 12 से बढ़ाकर 15 साल

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Mukesh Agnihotri meets Nitin Gadkari News: हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश के परिवहन से जुड़े अहम मुद्दे उठाए. बैठक में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने पर अहम फैसला लिया गया.
टैक्सी वाहनों की वैधता 15 साल करने का फैसला
मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन ऑपरेटरों की लंबे समय से चली आ रही मांग से अवगत करवाया. इन वाहनों का इस्तेमाल टूरिस्ट वाहनों के तौर पर किया जाता है.
उन्होंने मांग रखी कि इन वाहनों की अधिकतम उम्र सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल की जाए, जिस तरह ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) योजना के तहत वाहनों के लिए 15 साल की अवधि की व्यवस्था की गई है. उन्होंने सड़क सुरक्षा से समझौता किए बिना कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को भी इसी तरह की राहत देने का आग्रह किया.
नितिन गडकरी ने नोटिफिकेशन जारी करने के दिए निर्देश
बैठक के दौरान राज्य में टूरिस्ट परमिट (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) के तहत चलने वाली टैक्सियों की वैधता अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का अहम फैसला लिया गया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं. इससे प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों और पर्यटन क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है.
हिमाचल में ATS सेंटरों की कमी का मुद्दा भी उठा
उपमुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल सिर्फ दो ATS सेंटर काम कर रहे हैं.
मुकेश अग्निहोत्री ने पर्याप्त ATS सेंटर स्थापित होने तक परिवहन ऑपरेटरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जरूरी राहत देने की मांग की. इससे पहले भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र सीमा बढ़ाने और ATS से जुड़ी समस्याओं को केंद्र के सामने उठाया था.
टैक्सी और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा
कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र सीमा बढ़ने से हिमाचल प्रदेश के उन टैक्सी ऑपरेटरों को सीधा फायदा मिल सकता है, जो पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर हैं. 15 साल तक वाहन चलाने की अनुमति मिलने से पुराने वाहनों को समय से पहले बदलने का आर्थिक दबाव भी कम होगा.