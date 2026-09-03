/हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र सीमा 12 से बढ़ाकर 15 साल

Mukesh Agnihotri meets Nitin Gadkari News: हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश के परिवहन से जुड़े अहम मुद्दे उठाए. बैठक में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने पर अहम फैसला लिया गया.