हिमाचल में टैक्सी चालकों को राहत: एंट्री टैक्स फ्री, 12+1 वाहनों का शुल्क भी घटा

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स को लेकर लिए गए नए फैसले से टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है. प्रदेश में रजिस्टर्ड टैक्सी वाहनों को अब एंट्री टैक्स से छूट दे दी गई है, जबकि 12+1 पैसेंजर वाहनों पर लगने वाला टैक्स 180 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है.

सरकार के फैसले से ऑपरेटर्स खुश

बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान टैक्सी ऑपरेटर्स ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया. उनका कहना है कि पहले एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में रजिस्टर्ड टैक्सी गाड़ियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया था, जिससे भारी नाराजगी थी.

टैक्सी ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी थी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो किरतपुर-नेरोचौक फोरलेन पर गरमोड़ा बैरियर के पास बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

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अब क्या बदला?

-प्रदेश में रजिस्टर्ड 8+1 टैक्सी गाड़ियां एंट्री टैक्स से पूरी तरह मुक्त

-12+1 पैसेंजर वाहनों (टेंपो, ट्रैवलर) का टैक्स 180 रुपये से घटाकर 100 रुपये

-अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर 100 रुपये एंट्री टैक्स जारी

टोल बैरियर पर भ्रम से बचने की मांग

टैक्सी ऑपरेटर्स ने प्रशासन से मांग की है कि सरकार की नई अधिसूचना को तुरंत सभी टोल बैरियर तक भेजा जाए, ताकि टैक्स वसूली को लेकर किसी तरह का भ्रम न बने और ड्राइवरों को परेशानी न झेलनी पड़े.

ATS सिस्टम पर भी उठाए सवाल

प्रेसवार्ता में टैक्सी चालकों ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) को लेकर भी चिंता जताई।

-उनका कहना है कि प्रदेश में अभी केवल कांगड़ा के रानीताल में ही ATS पूरी तरह स्थापित है

-अन्य जगहों पर काम अधूरा है, जिससे फिटनेस जांच के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है

-इससे समय और पैसे दोनों का नुकसान हो रहा है

उन्होंने मांग की कि जब तक पूरे प्रदेश में ATS पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक पुराने फिटनेस सेंटर्स पर ही जांच की व्यवस्था जारी रखी जाए।