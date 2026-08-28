हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के प्रदर्शन पर सरकार का जवाब

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Himachal Taxi Operators Protest: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बीच शिमला के चौड़ा मैदान में ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स के बैनर तले प्रदर्शन जारी है. टैक्सी ऑपरेटर वाहनों की आयु सीमा समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में प्रदेश सरकार का पक्ष रखा.
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 के तहत वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है. राज्य सरकार अपने स्तर पर वाहनों की निर्धारित आयु सीमा में बदलाव नहीं कर सकती. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है.
कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों की उम्र 15 साल करने की मांग
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) के तहत आने वाले वाहनों की आयु सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इसी तर्ज पर कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों के लिए भी 15 साल की आयु सीमा होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि एक ही राज्य में वाहनों के लिए दो अलग-अलग नियम नहीं हो सकते. जब तक कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा को लेकर केंद्र सरकार का फैसला नहीं आता, तब तक इच्छुक ऑपरेटर नियमों के अनुसार AITP के तहत आवेदन कर सकते हैं.
1009 ऑपरेटर उठा चुके हैं AITP व्यवस्था का लाभ
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वाहन और AITP पोर्टल का संचालन एवं प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया जाता है. 1 अप्रैल 2026 से अब तक 1,009 ऑपरेटर AITP पोर्टल के माध्यम से इस व्यवस्था का लाभ उठा चुके हैं.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भी इस मामले पर सकारात्मक रुख के साथ विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटरों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और केंद्र के समक्ष प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखती रहेगी.
जयराम ठाकुर पर भी साधा निशाना
उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय मामले की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। सरकार की ओर से केंद्र के समक्ष वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने का मामला पहले ही उठाया जा चुका है.
हिमाचल में बन रहे ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर
मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्वचालित परीक्षण केंद्र (Automated Testing Stations) स्थापित किए जा रहे हैं. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के तहत वाहनों की फिटनेस जांच स्वचालित परीक्षण केंद्रों के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है.
सरकारी क्षेत्र में बद्दी, हरोली और नादौन में तीन स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है. वहीं निजी क्षेत्र में कांगड़ा के रानीताल, मंडी के कांगू, बिलासपुर, नालागढ़ और पांवटा साहिब में पांच केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है.
इनमें रानीताल और कांगू के निजी स्वचालित परीक्षण केंद्र चालू हो चुके हैं, जबकि अन्य स्थानों पर काम जारी है.
इसके अलावा निजी क्षेत्र में पांच और स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इनमें कांगड़ा में जसूर/डमटाल और पालमपुर, सिरमौर में काला अंब, कुल्लू में भुंतर और चंबा में बनीखेत शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में वाहनों की फिटनेस पुरानी पद्धति से करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है. केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है.