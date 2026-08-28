हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के प्रदर्शन पर सरकार का जवाब

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 के तहत वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है. राज्य सरकार अपने स्तर पर वाहनों की निर्धारित आयु सीमा में बदलाव नहीं कर सकती. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है.