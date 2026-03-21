Himachal Budget 2026: हिमाचल में बड़ा ऐलान! 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को हर महीने ₹1500

Himachal Budget 2026: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान कई अहम घोषणाएं कीं. इनमें सबसे प्रमुख ‘मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना’ है, जिसके तहत राज्य के सबसे गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी जाएगी.

1 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अति गरीब बीपीएल परिवारों की पहचान कर करीब एक लाख परिवारों का चयन किया जाएगा. इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी.

साथ ही जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से आवास सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

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महिलाओं को आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत चयनित परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.

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पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सीएम सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक सुविधा शुरू करने की घोषणा की. इसके अलावा फिल्म शूटिंग को आसान बनाने के लिए नई और सरल पॉलिसी लाई जाएगी.

रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी अहम कदम उठाए हैं.

-पंचायत सचिवों के 150 पद भरे जाएंगे

-पंचायत चौकीदारों की भर्ती भी चरणबद्ध तरीके से होगी

-ई-टैक्सी योजना के तहत 500 युवाओं को वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके साथ ही ई-टैक्सी के मासिक किराये में 5000 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाएगी, जिससे युवाओं की आय में इजाफा होगा.

इन घोषणाओं के जरिए राज्य सरकार ने गरीबों को राहत देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया है.