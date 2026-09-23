/Himachal University में झड़प के बाद हड़कंप! छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग में मिले धारदार हथियार, कई गिरफ्तार

Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में SFI से जुड़े कुछ छात्र नेताओं और अन्य छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प की स्थिति बन गई. घटना की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय सुरक्षा के डीएसपी गौरी शंकर मौके पर पहुंचे.