/Himachal University में झड़प के बाद हड़कंप! छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग में मिले धारदार हथियार, कई गिरफ्तार

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Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में SFI से जुड़े कुछ छात्र नेताओं और अन्य छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प की स्थिति बन गई. घटना की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय सुरक्षा के डीएसपी गौरी शंकर मौके पर पहुंचे.
वीसी कार्यालय में हुई बैग की चेकिंग
झड़प के बाद SFI से जुड़े कुछ छात्र वीसी कार्यालय पहुंचे. यहां सुरक्षा और पुलिस की मौजूदगी में छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग की गई. इसी दौरान कुछ बैग से धारदार हथियार मिलने की बात सामने आई है. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीएसपी छात्रों से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं.
वीडियो में कुछ छात्र नेता यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस बैग से हथियार मिलने की बात कही जा रही है, वह किसी अन्य छात्र का है. हालांकि, पूछताछ के दौरान दिए गए जवाबों को लेकर भी सवाल उठे हैं. पूरे मामले में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बैग किसका था और उसमें मिले सामान को वहां तक कैसे पहुंचाया गया.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना के बाद पुलिस ने छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस झड़प की वजह के साथ-साथ बैग से बरामद बताए जा रहे धारदार हथियारों के संबंध में भी जांच कर रही है.
फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि झड़प में किन छात्रों की भूमिका रही और बैग में मिले हथियार किसके थे. विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.