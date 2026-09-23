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Himachal University में झड़प के बाद हड़कंप! छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग में मिले धारदार हथियार, कई गिरफ्तार

Himachal University: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में झड़प के बाद छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग की गई. पुलिस के मुताबिक बैग से धारदार हथियार मिले हैं और मामले में गिरफ्तारी हुई है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 23, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:59 PM IST
Himachal University में झड़प के बाद हड़कंप! छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग में मिले धारदार हथियार, कई गिरफ्तार

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