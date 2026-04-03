गर्मियों से पहले अलर्ट! पेयजल संकट से निपटने को तैयार जल शक्ति विभाग, ब्यास नदी बनेगी लाइफलाइन

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गर्मियों के दौरान संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग ने पहले ही कमर कस ली है. विभाग ने दावा किया है कि लोगों को पानी की कमी न हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

विभाग अलर्ट मोड पर

जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता राकेश गर्ग के अनुसार, इस साल गर्मी सामान्य से पहले शुरू हो गई है, जिससे पानी की मांग बढ़ने की संभावना है. इसी को देखते हुए विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है और पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है.

जल स्रोतों की सफाई और निगरानी

विभाग की ओर से जिले के सभी प्रमुख जल स्रोतों की सफाई करवाई जा रही है, ताकि उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके.

इसके साथ ही:

-जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है

-जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए टीमें तैनात हैं

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‘इंटरलिंकिंग’ से मिलेगी राहत

अगर किसी क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तो विभाग ‘इंटरलिंकिंग’ योजना लागू करेगा.

-जहां पानी पर्याप्त होगा, वहां से पाइपलाइन के जरिए दूसरे क्षेत्रों तक सप्लाई दी जाएगी

-इससे पानी की कमी वाले इलाकों में भी नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा

ब्यास नदी की योजनाएं बनेंगी लाइफलाइन

हमीरपुर शहर और लंबलू क्षेत्र के लिए ब्यास नदी पर आधारित पेयजल योजनाएं विभाग के लिए बड़ा सहारा हैं.

-इन स्रोतों में गर्मियों में भी पर्याप्त पानी रहता है

-जरूरत पड़ने पर इन्हीं योजनाओं से अन्य क्षेत्रों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा

फिलहाल स्थिति सामान्य

विभाग के अनुसार, अभी जिले में पेयजल की स्थिति सामान्य है और कहीं से भी गंभीर संकट की सूचना नहीं है.

फिर भी विभाग पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.