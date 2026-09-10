/हिमाचल में 1550 करोड़ की तबाही के बाद मौसम का नया अलर्ट! 3 दिन धूप, 14 सितंबर से फिर बरसेंगे बादल

72 घंटे में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान

अगले 72 घंटों के दौरान धूप निकलने से हिमाचल के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान पहले ही 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी बढ़ गई है.