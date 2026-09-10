/हिमाचल में 1550 करोड़ की तबाही के बाद मौसम का नया अलर्ट! 3 दिन धूप, 14 सितंबर से फिर बरसेंगे बादल

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बावजूद भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है. प्रदेश में 1 जून से 9 सितंबर तक बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 1,550 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस दौरान 126 मकान पूरी तरह ढह गए, जबकि 498 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है.
मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 286 लोगों की मौत हुई है. इनमें सबसे अधिक 172 लोगों की जान सड़क हादसों में गई. वहीं, 18 लोगों की मौत भूस्खलन, एक व्यक्ति की फ्लैश फ्लड और 15 लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है.
सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य से करीब 10 फीसदी कम बारिश हुई है. इसके बावजूद कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़, लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने तबाही मचाई.
अगले तीन दिनों में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 12 सितंबर तक अच्छी धूप खिल सकती है. वहीं, निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम साफ रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्के बादल नजर आ सकते हैं.
72 घंटे में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान
अगले 72 घंटों के दौरान धूप निकलने से हिमाचल के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान पहले ही 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी बढ़ गई है.
केलांग में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. मंडी में पारा सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा 33.6 डिग्री, कल्पा में 4.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 25 डिग्री, भुंतर में 3.8 डिग्री ज्यादा 33.5 डिग्री और मनाली में 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
14 सितंबर से फिर बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार 13 सितंबर तक प्रदेश में मौसम अधिकांश हिस्सों में साफ रहने की संभावना है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इसके बाद 14 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है.
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 और 15 सितंबर को हिमाचल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में लगातार साफ मौसम के बाद एक बार फिर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
इन जिलों में कम और ज्यादा बारिश
मानसून सीजन में चंबा में सामान्य से 5 फीसदी, हमीरपुर में 32 फीसदी, कांगड़ा में 5 फीसदी, लाहौल-स्पीति में 62 फीसदी, मंडी में 17 फीसदी, सोलन में 14 फीसदी और ऊना में 4 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई.
इसके विपरीत बिलासपुर में सामान्य से 8 फीसदी, किन्नौर में 1 फीसदी, कुल्लू में 8 फीसदी और शिमला में 12 फीसदी अधिक बारिश हुई है. यानी प्रदेश में कुल बारिश सामान्य से कम रहने के बावजूद अलग-अलग इलाकों में मौसम का असर काफी अलग रहा है.