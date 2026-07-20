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हिमाचल में 48 घंटे का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; 4 जिलों के स्कूल बंद

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी. चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में स्कूल बंद, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा. जानें किन जिलों में रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी हुआ.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:51 AM IST
हिमाचल में 48 घंटे का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; 4 जिलों के स्कूल बंद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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