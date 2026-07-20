हिमाचल में 48 घंटे का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; 4 जिलों के स्कूल बंद

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. राजधानी शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जलभराव का खतरा जताते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है.
प्रशासन ने नागरिकों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, गैर-जरूरी यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है. साथ ही नदी से 500 मीटर और नालों से 200 मीटर के दायरे में बने घरों को एहतियातन खाली करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
आज इन जिलों में रेड अलर्ट
20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट लागू है. प्रदेश के अन्य जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.
21 जुलाई को भी रहेगा खतरा
21 जुलाई को भी मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी रखा है. ऊना, हमीरपुर और शिमला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि अन्य जिलों में यलो अलर्ट प्रभावी रहेगा.
22 जुलाई को मिल सकती है कुछ राहत
22 जुलाई को मौसम में हल्का सुधार होने के संकेत हैं. इस दिन चंबा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में यलो अलर्ट जारी किया गया है.
4 जिलों में आज स्कूल बंद
भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और चंबा जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों सहित शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है. प्रशासन ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
मानसून में अब तक सामान्य से 16% कम बारिश
प्रदेश में 1 जून से 19 जुलाई के बीच सामान्य 247.1 मिमी के मुकाबले 207.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 16 प्रतिशत कम है. सबसे अधिक कमी हमीरपुर (47%), लाहौल-स्पीति (46%), बिलासपुर (31%), मंडी (29%) और कांगड़ा (12%) में दर्ज की गई है.
फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जलभराव जैसी स्थितियां बनने की आशंका है. लोगों से प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने और अनावश्यक जोखिम से बचने की अपील की गई है.
बारिश से तापमान में आई गिरावट
पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के बाद प्रदेश के कई शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. चंबा में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.