हिमाचल में 48 घंटे का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; 4 जिलों के स्कूल बंद

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. राजधानी शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जलभराव का खतरा जताते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है.