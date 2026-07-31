हिमाचल में अगले 4–5 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 31 जुलाई के लिए चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, जबकि कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
पालमपुर में सबसे ज्यादा 130 मिमी बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि मंडी और कांगड़ा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई.
बारिश के आंकड़ों के अनुसार:
-पालमपुर में सबसे अधिक 130 मिमी वर्षा दर्ज की गई.
-जोगिंदरनगर (मंडी) में करीब 110 मिमी बारिश हुई.
-धर्मशाला में 80 से 100 मिमी के बीच वर्षा रिकॉर्ड की गई.
-इसके अलावा रामपुर बुशहर, चौराजोत और मनाली सहित कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई.
2 अगस्त तक बारिश का दौर जारी
मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
-31 जुलाई: चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट.
-1 और 2 अगस्त: कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
तापमान सामान्य के करीब
बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. शिमला में अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस, सोलन और धर्मशाला में 24 से 26 डिग्री, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान ऊना में 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.
जुलाई में सामान्य से 8% अधिक बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 8 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है. वहीं 1 जून से 29 जुलाई तक पूरे मानसून सीजन में सामान्य से करीब 5 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है.
हालांकि, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों में जुलाई और पूरे मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है.
लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. साथ ही नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.