हिमाचल में अगले 4–5 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

2 अगस्त तक बारिश का दौर जारी

मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

-31 जुलाई: चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट.

-1 और 2 अगस्त: कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.