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हिमाचल में अगले 4–5 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 4–5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा. चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, जबकि कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी. लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:11 PM IST
हिमाचल में अगले 4–5 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

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