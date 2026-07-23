हिमाचल में 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 26 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर

राज्य चुनें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम के खराब बने रहने की संभावना है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने 26 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. लगातार बारिश को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़कें बाधित होने का खतरा जताया गया है. लोगों को नदी-नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
आज लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 24 जुलाई को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर, 25 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला, जबकि 26 जुलाई को ऊना, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.
मानसून सीजन में अब तक 11% कम बारिश
1 जून से 22 जुलाई तक हिमाचल में सामान्य 275.4 मिमी के मुकाबले 246.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 11 प्रतिशत कम है. सबसे अधिक कमी हमीरपुर में 41 प्रतिशत, मंडी में 29 प्रतिशत, बिलासपुर में 11 प्रतिशत, चंबा में 3 प्रतिशत और सिरमौर में 2 प्रतिशत दर्ज की गई है.
लगातार बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट
पिछले चार दिनों से जारी बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है. राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.
सबसे अधिक गिरावट चंबा में देखने को मिली, जहां तापमान सामान्य से 10.5 डिग्री कम होकर 23.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. इसके अलावा कांगड़ा में तापमान 6.2 डिग्री गिरकर 26.8 डिग्री, हमीरपुर में 4.4 डिग्री गिरकर 28 डिग्री, मंडी में 3.1 डिग्री कम होकर 28.2 डिग्री, केलांग में 19 डिग्री और मनाली में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार बारिश से प्रदेशभर में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन भूस्खलन और जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है.