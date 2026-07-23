हिमाचल में 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 26 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर

सबसे अधिक गिरावट चंबा में देखने को मिली, जहां तापमान सामान्य से 10.5 डिग्री कम होकर 23.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. इसके अलावा कांगड़ा में तापमान 6.2 डिग्री गिरकर 26.8 डिग्री, हमीरपुर में 4.4 डिग्री गिरकर 28 डिग्री, मंडी में 3.1 डिग्री कम होकर 28.2 डिग्री, केलांग में 19 डिग्री और मनाली में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार बारिश से प्रदेशभर में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन भूस्खलन और जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है.