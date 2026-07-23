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हिमाचल में 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 26 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी. IMD ने 26 जुलाई तक भारी बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है. जानें किन जिलों में अलर्ट, मानसून की स्थिति और तापमान का ताजा अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:40 AM IST
हिमाचल में 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 26 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर

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