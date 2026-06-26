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Himachal Weather: 6 जिलों में आज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट, 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश की संभावना

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी. 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश की संभावना, जबकि मानसून की एंट्री अभी टली. जानें IMD का ताजा मौसम पूर्वानुमान.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:10 AM IST
Himachal Weather: 6 जिलों में आज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट, 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश की संभावना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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