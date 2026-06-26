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Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी. 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश की संभावना, जबकि मानसून की एंट्री अभी टली. जानें IMD का ताजा मौसम पूर्वानुमान.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को राज्य के छह जिलों में तेज आंधी और तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
अगले 6 दिन मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 से 29 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. वहीं 30 जून से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के अधिक सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 30 जून और 1 जुलाई को प्रदेश के ऊंचाई वाले और कई अन्य इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.
संभावित खराब मौसम को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की हिदायत दी गई है.
फिलहाल मानसून की एंट्री के आसार नहीं
हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक पहले ही करीब पांच दिन देरी से चल रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक भी मानसून के प्रवेश की संभावना कम है. हालांकि प्रदेश में पहले भी कई बार मानसून जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में पहुंचा है. वर्ष 2010 में मानसून ने 10 जुलाई को राज्य में प्रवेश किया था.
तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहावना
पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के कई इलाकों में बीच-बीच में हो रही हल्की बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.
-चंबा का अधिकतम तापमान सामान्य से 8.8 डिग्री कम होकर 28.3°C दर्ज किया गया.
-कांगड़ा में तापमान 5.5 डिग्री की गिरावट के बाद 32.9°C रहा.
-मनाली का अधिकतम तापमान 25.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है.
-सोलन में अधिकतम तापमान 29.0°C रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री नीचे है.
मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है.
जून में सामान्य से कम हुई बारिश
प्रदेश में जून महीने के दौरान अब तक सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है. 1 से 25 जून के बीच जहां सामान्य रूप से 75.6 मिमी बारिश होती है, वहीं इस बार अब तक केवल 55 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. यानी जून में अब तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 27 प्रतिशत कम बारिश हुई है.