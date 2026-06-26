तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहावना

पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के कई इलाकों में बीच-बीच में हो रही हल्की बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.

-चंबा का अधिकतम तापमान सामान्य से 8.8 डिग्री कम होकर 28.3°C दर्ज किया गया.

-कांगड़ा में तापमान 5.5 डिग्री की गिरावट के बाद 32.9°C रहा.

-मनाली का अधिकतम तापमान 25.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है.

-सोलन में अधिकतम तापमान 29.0°C रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री नीचे है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है.