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हिमाचल में मौसम का बड़ा अलर्ट! 4 जिलों में आज तूफान, 29-30 मार्च को भारी बारिश-बर्फबारी का खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम का बड़ा बदलाव, 4 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी. 29-30 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, जानें पूरा मौसम अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:02 PM IST

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हिमाचल में मौसम का बड़ा अलर्ट! 4 जिलों में आज तूफान, 29-30 मार्च को भारी बारिश-बर्फबारी का खतरा

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है. बीते एक हफ्ते में सामान्य से करीब 60% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है और फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे. मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिनों तक राज्य में बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है.

गुरुवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान है. इसी के साथ कांगड़ा जिला, कुल्लू जिला, मंडी जिला और चंबा जिला में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा, जिससे केवल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. लेकिन 28 मार्च से एक बार फिर मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा.

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29-30 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी का खतरा
29 और 30 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. लाहौल-स्पीति जिला और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी 10 जिलों में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है. इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिससे फसलों और बागवानी को नुकसान हो सकता है.

तापमान में आएगी गिरावट
31 मार्च तक ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम में इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं.

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