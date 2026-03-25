Himachal Weather Alert: कल से 5 दिन तक फिर बदलेगा मौसम, 29-30 मार्च को भारी बारिश-बर्फबारी का खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है. 26 मार्च से बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होगा, जबकि 29-30 मार्च को भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी. जानें पूरा मौसम अपडेट.
Trending Photos
Himachal Weather Alert: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. पिछले एक सप्ताह में सामान्य से 82% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है और अब अगले 5–6 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं हैं. हालांकि, आज (बुधवार) पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है.
आज राहत, कल से फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से प्रदेश में मौसम दोबारा बिगड़ने लगेगा. ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
साथ ही चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
27 को थोड़ी राहत, फिर एक्टिव होगा सिस्टम
27 मार्च को वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ सकता है, जिससे केवल ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी.
लेकिन 28 मार्च से एक बार फिर मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा.
29-30 मार्च: भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का खतरा
मौसम विभाग ने 29 और 30 मार्च के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.
लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी 10 जिलों में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे फसलों और बागवानी को नुकसान हो सकता है.
तापमान में आएगी गिरावट
प्रदेश के कई शहरों में तापमान पहले ही सामान्य से नीचे चल रहा है—
मंडी: 25.2°C (−3.9°C कम)
शिमला: 16.4°C (−1.0°C कम)
नाहन: 24.4°C (−2.7°C कम)
सोलन: 23.2°C (−1.6°C कम)
आज हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है, लेकिन 26 मार्च के बाद तापमान में फिर गिरावट शुरू हो जाएगी.