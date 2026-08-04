हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश जारी रहने के आसार, आज 3 जिलों में येलो अलर्ट

मानसून में अब तक सामान्य से कम बारिश

प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक औसतन करीब 8 से 9 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. कई जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है. बिलासपुर में 6 प्रतिशत, हमीरपुर में 42 प्रतिशत, कांगड़ा में 20 प्रतिशत, लाहौल-स्पीति में 50 प्रतिशत, मंडी में 27 प्रतिशत, सिरमौर में 10 प्रतिशत और सोलन में 7 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.