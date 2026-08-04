हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश जारी रहने के आसार, आज 3 जिलों में येलो अलर्ट

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Himachal Weather Update: IMD ने हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. आज ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी है. जानें किन जिलों में सामान्य से कम और ज्यादा बारिश हुई तथा तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार प्रदेश में अगले छह दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मंगलवार (4 अगस्त) को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 5 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा.
मानसून में अब तक सामान्य से कम बारिश
प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक औसतन करीब 8 से 9 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. कई जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है. बिलासपुर में 6 प्रतिशत, हमीरपुर में 42 प्रतिशत, कांगड़ा में 20 प्रतिशत, लाहौल-स्पीति में 50 प्रतिशत, मंडी में 27 प्रतिशत, सिरमौर में 10 प्रतिशत और सोलन में 7 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.
इन जिलों में सामान्य से अधिक बरसे बादल
दूसरी ओर कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. चंबा में 17 प्रतिशत, किन्नौर में 28 प्रतिशत, कुल्लू और शिमला में 23-23 प्रतिशत तथा ऊना में 2 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है.
बारिश से मौसम हुआ सुहावना
पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है. कई स्थानों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली.
सबसे अधिक गिरावट हमीरपुर के नेरी में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. वहीं ऊना का अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री घटकर 30.8 डिग्री, बिलासपुर का 3.5 डिग्री गिरकर 29.0 डिग्री और मनाली का तापमान 3.2 डिग्री कम होकर 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक बारिश के दौरान सतर्क रहने और पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.