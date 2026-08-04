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हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश जारी रहने के आसार, आज 3 जिलों में येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: IMD ने हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. आज ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी है. जानें किन जिलों में सामान्य से कम और ज्यादा बारिश हुई तथा तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:40 AM IST
हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश जारी रहने के आसार, आज 3 जिलों में येलो अलर्ट

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