/हिमाचल में बारिश का कहर! चंडीगढ़-मनाली फोरलेन बंद, 150+ सड़कें ठप; 10-11 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट

इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. 10 और 11 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. अगले 72 घंटों में अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. आज बिलासपुर और कांगड़ा में तेज बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है.