/हिमाचल में बारिश का कहर! चंडीगढ़-मनाली फोरलेन बंद, 150+ सड़कें ठप; 10-11 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बीती रात प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिसके चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. चंडीगढ़-मनाली फोरलेन और मंडी-पठानकोट हाईवे समेत 150 से ज्यादा सड़कें बंद होने से यातायात प्रभावित हुआ है.
इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. 10 और 11 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. अगले 72 घंटों में अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. आज बिलासपुर और कांगड़ा में तेज बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है.
धर्मशाला में सबसे ज्यादा 79 मिमी बारिश
बीती रात प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे. धर्मशाला में सबसे अधिक 79.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा जोगेंद्रनगर में 76.0 मिमी, मंडी में 63.4 मिमी, कंडाघाट में 63.2 मिमी, मंडी क्षेत्र में 61.4 मिमी और शिमला में 54.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई.
भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है.
ओक ओवर के पास गिरे देवदार के पेड़
शिमला में भी बारिश का असर देखने को मिला. मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के समीप तड़के सुबह देवदार के कुछ बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए. गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
पेड़ गिरने के बाद सड़क से आवाजाही प्रभावित हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को पेड़ के नीचे से झुककर निकलना पड़ा.
शिमला में घनी धुंध का अलर्ट
मौसम विभाग ने शिमला शहर में घनी धुंध को लेकर भी अलर्ट जारी किया है. इसके चलते कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है. वाहन चालकों को कम दृश्यता के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.
सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है.
एक सप्ताह में सामान्य से 19% कम बारिश
प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के दौरान मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत धीमी रही हैं. राज्य में इस अवधि में सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. नौ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई, जबकि तीन जिलों में सामान्य से दोगुनी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई.
सिरमौर में सामान्य से 121 प्रतिशत अधिक बारिश हुई, जबकि लाहौल-स्पीति में सामान्य से 94 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई.
बारिश से तापमान में भी गिरावट
पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है. राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.
कल्पा: 17.5°C, सामान्य से 5.1°C कम
नाहन: 23.9°C, सामान्य से 4.1°C कम
ऊना: 29.4°C, सामान्य से 3.4°C कम
बिलासपुर: 29.0°C, सामान्य से 2.8°C कम
सोलन: 26.0°C, सामान्य से 2.4°C कम
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर जारी रहने से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.