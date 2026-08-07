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हिमाचल में बारिश का कहर! चंडीगढ़-मनाली फोरलेन बंद, 150+ सड़कें ठप; 10-11 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: भारी बारिश से चंडीगढ़-मनाली फोरलेन समेत 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं. शिमला में पेड़ गिरे, जबकि IMD ने 10-11 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:32 AM IST
हिमाचल में बारिश का कहर! चंडीगढ़-मनाली फोरलेन बंद, 150+ सड़कें ठप; 10-11 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट

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