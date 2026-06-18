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हिमाचल में मौसम का कहर जारी, 10 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट; 23 जून तक बारिश के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 23 जून तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:11 PM IST
हिमाचल में मौसम का कहर जारी, 10 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट; 23 जून तक बारिश के आसार

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