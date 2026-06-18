मानसून से पहले सामान्य से अधिक बारिश

प्रदेश में अभी आधिकारिक तौर पर मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियों के चलते अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10 से 17 जून के बीच राज्य में सामान्य 24.3 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार इसी अवधि में 27.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से करीब 15 प्रतिशत अधिक है.