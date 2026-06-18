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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 10 जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य जिलों में यलो अलर्ट लागू रहेगा.
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
23 जून तक सक्रिय रहेगा बारिश का दौर
IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 23 जून तक मौसम खराब बना रह सकता है और विभिन्न इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. हालांकि ऑरेंज अलर्ट केवल अगले दो दिनों के लिए जारी किया गया है, जबकि यलो अलर्ट 21 जून तक प्रभावी रहेगा.
मानसून से पहले सामान्य से अधिक बारिश
प्रदेश में अभी आधिकारिक तौर पर मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियों के चलते अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10 से 17 जून के बीच राज्य में सामान्य 24.3 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार इसी अवधि में 27.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से करीब 15 प्रतिशत अधिक है.
किसानों और बागवानों को विशेष सतर्कता की सलाह
मौसम विभाग ने किसानों, बागवानों और आम नागरिकों से मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है. तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है.