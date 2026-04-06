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Himachal Weather: हिमाचल में 7-8 अप्रैल को ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 9 तक नहीं मिलेगी राहत

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 7-8 अप्रैल को भारी ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी. 9 अप्रैल तक बारिश जारी रहने के आसार, तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट. किसानों की बढ़ी चिंता.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:52 AM IST

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Himachal Weather: हिमाचल में 7-8 अप्रैल को ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 9 तक नहीं मिलेगी राहत

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. पिछले 24 घंटों में जहां लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, वहीं शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में तेज ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. सेब समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल मौसम खराब बना रहेगा. शिमला और मंडी में आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश और हल्की ओलावृष्टि के आसार हैं.

7-8 अप्रैल को भारी असर, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 6 अप्रैल से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 7 और 8 अप्रैल को चरम पर रहेगा.
इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में:
-भारी बारिश
-ओलावृष्टि
-50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं
चलने की संभावना है.
अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.

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9 अप्रैल तक राहत नहीं, बारिश जारी रहने के आसार
मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 अप्रैल के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. यानी प्रदेश में फिलहाल मौसम से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट, बढ़ी ठंड
मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिख रहा .
शिमला: 16.5°C (सामान्य से 3.2°C कम)
नाहन: 6.3°C की सबसे ज्यादा गिरावट
सोलन: 5.4°C कम
मनाली: 4.1°C कम
जुब्बड़हट्टी: 4.0°C कम
मंडी: 3.8°C कम
कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है.

किसानों-बागवानों की बढ़ी चिंता
लगातार हो रही ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है. खासकर सेब और अन्य बागवानी फसलों पर इसका असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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