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हिमाचल में अगले 6 दिन मौसम रहेगा खराब, आज कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का दौर जारी रहने का अनुमान. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट, तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहने की संभावना.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:23 AM IST

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हिमाचल में अगले 6 दिन मौसम रहेगा खराब, आज कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले छह दिनों तक बारिश, तेज हवाएं, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट
बुधवार को मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और तूफान की आशंका है. वहीं चंबा जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. खराब मौसम के कारण तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहने का अनुमान है.

5 जून को अधिकांश जिलों में यलो अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 जून को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आंधी और तूफान की संभावना है. इसको देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 6 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में भी मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है.

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9 जून तक जारी रह सकता है बारिश का दौर
मौसम विभाग का कहना है कि 7 से 9 जून के बीच भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. लगातार बदलते मौसम के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी.

कई शहरों में सामान्य से काफी नीचे पहुंचा तापमान
प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है. कई जिलों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है.
-ऊना का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है.
-चंबा में तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया.
-कांगड़ा का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है.

अगले दिनों में और गिर सकता है पारा
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले छह दिनों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा. कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अतिरिक्त गिरावट दर्ज होने की संभावना है. ऐसे में लोगों को मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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