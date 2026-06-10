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हिमाचल में मौसम का डबल अटैक! पहले हीटवेव फिर भारी बारिश-ओलावृष्टि, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम का बड़ा बदलाव होने जा रहा है. ऊना, बिलासपुर और सोलन में हीटवेव का अलर्ट जारी है, जबकि 11-12 जून को कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की चेतावनी दी गई है. जानें IMD का ताजा अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:05 AM IST
हिमाचल में मौसम का डबल अटैक! पहले हीटवेव फिर भारी बारिश-ओलावृष्टि, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

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हिमाचल में मौसम का डबल अटैक! पहले हीटवेव फिर भारी बारिश-ओलावृष्टि, 4 जिलों में अलर्ट
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