पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना

मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के बावजूद हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम अभी भी काफी खुशनुमा बना हुआ है. शिमला में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री, मनाली में 27.2 डिग्री और कुफरी में 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लाहौल-स्पीति के कई पर्यटन स्थलों पर तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे पर्यटक ठंडे मौसम का आनंद ले रहे .