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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बुधवार को गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने ऊना, बिलासपुर और सोलन के निचले इलाकों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि यह गर्मी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी.
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव 15 जून तक प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके चलते 11 और 12 जून को कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है.
कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि और तेज तूफान फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है.
15 जून तक मौसम रहेगा खराब
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में 15 जून तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा. इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा.
11 शहरों में पारा 35 डिग्री के पार
मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज धूप खिलने से तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई. राज्य के 11 शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया.
सबसे अधिक तापमान ऊना में 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक रहा. इसके अलावा हमीरपुर के नेरी में 39.1 डिग्री, कांगड़ा में 38.8 डिग्री, जबकि मंडी और बिलासपुर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना
मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के बावजूद हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम अभी भी काफी खुशनुमा बना हुआ है. शिमला में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री, मनाली में 27.2 डिग्री और कुफरी में 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लाहौल-स्पीति के कई पर्यटन स्थलों पर तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे पर्यटक ठंडे मौसम का आनंद ले रहे .