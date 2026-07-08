हिमाचल में 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट; भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा

मौसम विभाग की लोगों से अपील

मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है. साथ ही सभी संबंधित विभागों को भी संभावित आपदा से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.