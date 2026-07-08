हिमाचल में 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट; भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने प्रदेश के कई जिलों में 10 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जलभराव और सड़कें बंद होने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं.
कुल्लू में नालों में अचानक आई बाढ़
मंगलवार शाम कुल्लू जिले की गड़सा घाटी के ठेला क्षेत्र में डुल्ला नाले में अचानक तेज बहाव आ गया. स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थिति बादल फटने जैसी थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. तेज बहाव अपने साथ मलबा, पत्थर और पेड़ बहाकर लाया, जिससे राजली पुल को भारी नुकसान पहुंचा.
इसी क्षेत्र के शिलागढ़ में भी बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद पंचा नाला और पुलिया नाला उफान पर आ गए. भुंतर प्रशासन ने पुष्टि की है कि गड़सा नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा, जिससे आसपास के इलाकों में खतरे की स्थिति बन गई.
फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से बढ़ी मुश्किलें
लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं. शिमला जिले के रामपुर के ब्रांडली क्षेत्र में फ्लैश फ्लड आने से कई वाहन मलबे में दब गए. वहीं कुल्लू के पागल नाला में जलस्तर बढ़ने से लारजी-सैंज मार्ग प्रभावित हुआ.
चंबा-भरमौर मार्ग पर पहाड़ी से चट्टानें गिरने की घटना में 14 वर्षीय किशोरी की जान चली गई. इसके अलावा शिमला के चमियाणा क्षेत्र में पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.
मौसम विभाग की लोगों से अपील
मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है. साथ ही सभी संबंधित विभागों को भी संभावित आपदा से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.