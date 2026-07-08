Add Zee Business As A Preferred Source
App

हिमाचल में 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट; भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुल्लू में बादल फटने से नालों में उफान, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 08, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:28 AM IST
हिमाचल में 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट; भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Kantara Chapter 343 min ago
2
jalandhar police1 hr ago
3
Baruipur Rape Murder Case1 hr ago
4
Kewal Singh Dhillon1 hr ago
5
indian stock market today1 hr ago