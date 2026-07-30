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हिमाचल में अगले 48 घंटे बरसेगा कहर! चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट. IMD ने चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 4 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:32 AM IST
हिमाचल में अगले 48 घंटे बरसेगा कहर! चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

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