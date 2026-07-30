/हिमाचल में अगले 48 घंटे बरसेगा कहर! चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

कल भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट

31 जुलाई को भी चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. वहीं कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में यलो अलर्ट रहेगा. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि अचानक फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है.