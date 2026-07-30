/हिमाचल में अगले 48 घंटे बरसेगा कहर! चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

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Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट. IMD ने चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 4 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. आज (30 जुलाई) चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में यलो अलर्ट रहेगा.
कल भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट
31 जुलाई को भी चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. वहीं कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में यलो अलर्ट रहेगा. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि अचानक फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है.
4 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि राहत की बात यह है कि 1 से 4 अगस्त के बीच किसी भी जिले के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इस अवधि में अधिकांश जिलों में केवल यलो अलर्ट रहेगा.
तापमान में आएगी गिरावट
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश या मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई. लेकिन अगले छह दिनों के दौरान बारिश बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आने की संभावना है.
शिमला में भूस्खलन
बुधवार शाम शिमला के ढली क्षेत्र में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिससे एक वाहन को हल्का नुकसान पहुंचा. हालांकि किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.
मानसून सीजन में अब तक 5% कम बारिश
1 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 5 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. इस अवधि में सामान्य बारिश 339.7 मिमी के मुकाबले 322.5 मिमी रिकॉर्ड की गई.
इन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश
किन्नौर (30%), शिमला (26%), कुल्लू (21%), चंबा (16%), ऊना (11%), सोलन (6%) और बिलासपुर (1%) में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है.
इन जिलों में बारिश की कमी
हमीरपुर में 38%, लाहौल-स्पीति में 45%, मंडी में 24%, कांगड़ा में 21% और सिरमौर में 2% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है. मौसम विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.