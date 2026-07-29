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हिमाचल में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज-यलो चेतावनी; नदी-नालों से दूर रहने की सलाह

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी. सिरमौर समेत कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट, नदी-नालों से दूर रहने की सलाह. जानें किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी और मानसून का ताजा अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:22 AM IST
हिमाचल में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज-यलो चेतावनी; नदी-नालों से दूर रहने की सलाह

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