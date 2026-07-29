/हिमाचल में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज-यलो चेतावनी; नदी-नालों से दूर रहने की सलाह

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में अगले छह दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है. आज (29 जुलाई) और कल (30 जुलाई) के लिए कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.
बुधवार को सिरमौर जिले के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं चंबा, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट घोषित किया गया है.
30 जुलाई को चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन और शिमला में भी भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट रहेगा. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
3 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार, 31 जुलाई से 3 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है. 31 जुलाई से कई जिलों में यलो अलर्ट प्रभावी रहेगा. वहीं 1 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला में भारी बारिश होने के आसार हैं.
मानसून सीजन में अब तक 6% कम बारिश
प्रदेश में 1 जून से 28 जुलाई के बीच सामान्य 330.9 मिमी के मुकाबले 310.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 6 प्रतिशत कम है.
हालांकि कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. किन्नौर में 30%, शिमला में 26%, कुल्लू में 21%, चंबा में 16%, ऊना में 11%, सोलन में 6% और बिलासपुर में 1% अधिक वर्षा हुई है.
वहीं हमीरपुर में 38%, लाहौल-स्पीति में 45%, मंडी में 24%, कांगड़ा में 21% और सिरमौर में 2% कम बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.