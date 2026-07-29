/हिमाचल में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज-यलो चेतावनी; नदी-नालों से दूर रहने की सलाह

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में अगले छह दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है. आज (29 जुलाई) और कल (30 जुलाई) के लिए कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.