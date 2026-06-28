हिमाचल में 6 दिन मौसम रहेगा खराब, 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश के आसार

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शिमला के अनुसार, 28 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जबकि 1 से 3 जुलाई के बीच कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है. 2 जुलाई के लिए कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.
मौसम विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 जून को राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और तेज होने का अनुमान है, जिससे 1, 2 और 3 जुलाई के दौरान अलग-अलग जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है.
तेज हवाओं और भूस्खलन का भी खतरा
आईएमडी ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान नदी-नालों से दूर रहने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
जून में सामान्य से कम हुई बारिश
इस बार जून महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी तक मानसून प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाया है और अगले चार दिनों तक इसके पहुंचने की संभावना भी कम है. हालांकि, यदि मौसम प्रणाली अनुकूल रही तो जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है. साथ ही अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.
ऊना सबसे गर्म, धर्मशाला में दर्ज हुई बारिश
शनिवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान ऊना में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद नेरी में 39.1 डिग्री, बिलासपुर में 37.5 डिग्री, सुंदरनगर में 36.4 डिग्री, मंडी में 36.2 डिग्री तथा भुंतर और बरठीं में 36.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
वहीं राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री, धर्मशाला का 32.0 डिग्री, मनाली का 28.8 डिग्री और कुफरी का 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार को केवल धर्मशाला में 17.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि प्रदेश के अधिकांश अन्य मौसम केंद्रों पर मौसम शुष्क बना रहा.