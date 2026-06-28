हिमाचल में 6 दिन मौसम रहेगा खराब, 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश के आसार

जून में सामान्य से कम हुई बारिश

इस बार जून महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी तक मानसून प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाया है और अगले चार दिनों तक इसके पहुंचने की संभावना भी कम है. हालांकि, यदि मौसम प्रणाली अनुकूल रही तो जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है. साथ ही अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.