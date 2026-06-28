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हिमाचल में 6 दिन मौसम रहेगा खराब, 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान. 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी. जानें किन जिलों में तेज बारिश, आंधी और कब होगी मानसून की एंट्री.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 28, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:50 PM IST
हिमाचल में 6 दिन मौसम रहेगा खराब, 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश के आसार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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