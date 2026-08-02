हिमाचल में आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शिमला केंद्र ने शनिवार, 2 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. वहीं कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.