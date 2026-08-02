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हिमाचल में आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए भूस्खलन, जलभराव और फ्लैश फ्लड को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 02, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:39 PM IST
हिमाचल में आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

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