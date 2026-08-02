हिमाचल में आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शिमला केंद्र ने शनिवार, 2 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. वहीं कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के अनुसार मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम खराब रहने के आसार हैं.
भूस्खलन और जलभराव का खतरा
लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, पहाड़ियों से चट्टानें गिरने, नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को नदी, नालों और खड्डों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है.
यात्रा के दौरान बरतें विशेष सावधानी
विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. यदि यात्रा जरूरी हो तो पहाड़ी मार्गों पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है.
प्रशासन अलर्ट मोड पर
संभावित खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने, अफवाहों से दूर रहने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन एवं पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.