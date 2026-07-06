/हिमाचल में मानसून फिर हुआ सक्रिय, 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट; लोगों को सतर्क रहने की सलाह

जलभराव और भूस्खलन का खतरा

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है. विभाग ने चेताया है कि सड़कों पर फिसलन, घना कोहरा और बारिश के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.