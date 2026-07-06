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हिमाचल में मानसून फिर हुआ सक्रिय, 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट; लोगों को सतर्क रहने की सलाह

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने कांगड़ा, ऊना, सिरमौर समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भूस्खलन, जलभराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 06, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:29 AM IST
हिमाचल में मानसून फिर हुआ सक्रिय, 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट; लोगों को सतर्क रहने की सलाह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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