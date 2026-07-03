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Himachal Weather: किन्नौर में फ्लैश फ्लड से मची तबाही; 6 दिन भारी बारिश का खतरा, IMD का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से किन्नौर में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं हुईं. हाईवे पर मलबे में गाड़ियां दब गईं, 49 सड़कें और 42 बिजली ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हैं. IMD ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 03, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:56 PM IST
Himachal Weather: किन्नौर में फ्लैश फ्लड से मची तबाही; 6 दिन भारी बारिश का खतरा, IMD का ऑरेंज अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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