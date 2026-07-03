Himachal Weather: किन्नौर में फ्लैश फ्लड से मची तबाही; 6 दिन भारी बारिश का खतरा, IMD का ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. किन्नौर जिले में शुक्रवार तड़के हुई तेज बारिश के बाद कई जगह फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं. चोलिंग क्षेत्र में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिससे दो वाहन इसकी चपेट में आ गए. सड़क बंद होने से हाईवे पर करीब पांच घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. बाद में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मलबा हटाकर सुबह लगभग 10 बजे मार्ग बहाल कर दिया.
रिब्बा गांव में फ्लैश फ्लड, सड़क को नुकसान
किन्नौर के रिब्बा गांव में सुबह करीब तीन बजे अचानक आई फ्लैश फ्लड से लोगों में दहशत फैल गई. कई लोग सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकल आए, जबकि कुछ ने अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. इस दौरान गांव को जोड़ने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई.
अगले छह दिन भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले दो दिनों के दौरान सामान्य से करीब 211 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.
आज कांगड़ा और मंडी जिलों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कुल्लू, शिमला, सिरमौर और ऊना जिलों में येलो अलर्ट लागू है.
5 और 6 जुलाई को फिर भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि 5 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) फिर सक्रिय होगा, जिससे अगले 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. 4 जुलाई के लिए कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरी
प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. नदी-नालों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है.
कई सड़कें और बिजली व्यवस्था प्रभावित
लगातार बारिश के कारण प्रदेश में बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. राज्यभर में 49 सड़कें, 42 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 27 पेयजल योजनाएं प्रभावित बताई गई हैं. संबंधित विभाग प्रभावित क्षेत्रों में बहाली का कार्य लगातार कर रहे हैं.
तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट
लगातार बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी देखने को मिला है. चंबा का अधिकतम तापमान सामान्य से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और यह 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा.
इसके अलावा केलांग का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री, मनाली का 21.7 डिग्री और कांगड़ा का 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. बारिश के चलते प्रदेशभर में मौसम सुहावना हो गया है, हालांकि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा अभी भी बना हुआ है.