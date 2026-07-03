Himachal Weather: किन्नौर में फ्लैश फ्लड से मची तबाही; 6 दिन भारी बारिश का खतरा, IMD का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. किन्नौर जिले में शुक्रवार तड़के हुई तेज बारिश के बाद कई जगह फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं. चोलिंग क्षेत्र में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिससे दो वाहन इसकी चपेट में आ गए. सड़क बंद होने से हाईवे पर करीब पांच घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. बाद में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मलबा हटाकर सुबह लगभग 10 बजे मार्ग बहाल कर दिया.