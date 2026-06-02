Himachal Weather: अगले 6 दिन रुक-रुक कर बारिश के आसार; कई जिलों में येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है. पिछले एक सप्ताह से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार आगामी छह दिनों तक भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है, जिससे पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे सैलानी प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद ले रहे हैं.

मंगलवार सुबह शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 3 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 4 जून को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है.

पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 5 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 6 और 7 जून को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

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कई क्षेत्रों में हुई अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान शिमला में 12 मिमी, जुब्बड़हट्टी में 12.2 मिमी, कुफरी में 12 मिमी, सोलन में 6.8 मिमी और कल्पा में 1.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई. लगातार हो रही बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट

बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया. चंबा में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली, जहां तापमान सामान्य से 8.7 डिग्री कम होकर 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसके अलावा कांगड़ा का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री, नाहन का 29.9 डिग्री, मनाली का 23.5 डिग्री और शिमला का 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम में आई इस नरमी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है.