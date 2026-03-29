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Himachal Weather: हिमाचल में मौसम का कहर! आंधी-तूफान और बारिश का डबल अटैक, 2 दिन येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश, आंधी और तूफान का येलो अलर्ट. कई जिलों में 50 किमी/घंटा तक तेज हवाएं, तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:30 AM IST

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Himachal Weather: हिमाचल में मौसम का कहर! आंधी-तूफान और बारिश का डबल अटैक, 2 दिन येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर
रविवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है. राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और मौसम ठंडा हो गया है.

इन जिलों में अंधड़ और तूफान की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़ और तूफान की संभावना है.
हवाओं की रफ्तार: 40–50 किमी/घंटा
झोंके: 60 किमी/घंटा तक
कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी संभव
ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

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किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

सोलन-सिरमौर में कम असर
सोलन और सिरमौर जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है, लेकिन इन क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहेगा.

30 मार्च तक सक्रिय रहेगा सिस्टम
मौसम विभाग के मुताबिक 30 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तूफान का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 31 मार्च और 1 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.

तापमान में गिरावट के आसार
खराब मौसम के चलते अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है. वहीं मौसम साफ होने के बाद तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है.

लोगों के लिए एडवाइजरी
मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
-तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें
-पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों
-बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतें

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