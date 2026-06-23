राज्य चुनें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार सुबह अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में 28 जून तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जबकि कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.
5 जिलों में आंधी-तूफान और तेज बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज बारिश, आंधी और तूफान की आशंका जताई गई है. विभाग ने लोगों को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि खराब मौसम के दौरान भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कों के अवरुद्ध होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कई जगह हुई बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना रहा. लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली, जबकि अन्य जिलों में बारिश दर्ज की गई. बादल और वर्षा के कारण प्रदेशभर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है.
तापमान में 3.9 डिग्री की औसत गिरावट
बारिश और बर्फबारी के असर से हिमाचल के औसत अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 3.9 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. इसके बाद राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री नीचे पहुंच गया.
सबसे ज्यादा तापमान गिरावट केलांग में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 9.8 डिग्री गिरकर 11.2 डिग्री सेल्सियस रह गया. वहीं सुंदरनगर में तापमान 29.1 डिग्री, कल्पा में 18.5 डिग्री, शिमला में 22.8 डिग्री, नारकंडा में 17.6 डिग्री और मंडी में 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
पर्यटन स्थलों पर बढ़ी रौनक
मौसम सुहावना होने से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. शिमला, मनाली, कुफरी और नारकंडा जैसे हिल स्टेशनों पर ठंडक बढ़ने से पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य और खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे हैं. वर्तमान में शिमला का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री, मनाली का 26 डिग्री, कुफरी का 18.6 डिग्री और नारकंडा का 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम का यही उतार-चढ़ाव बना रहेगा और कई क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है.