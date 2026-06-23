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हिमाचल में धूप के बीच बारिश का अलर्ट, 28 जून तक बदला रहेगा मौसम; 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Himachal Weather Update: हिमाचल में 28 जून तक बारिश के आसार. शिमला, कांगड़ा, मंडी समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी. आंधी-तूफान, तेज बारिश और तापमान में भारी गिरावट से मौसम हुआ सुहावना.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 23, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:24 PM IST
हिमाचल में धूप के बीच बारिश का अलर्ट, 28 जून तक बदला रहेगा मौसम; 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी

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