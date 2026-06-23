5 जिलों में आंधी-तूफान और तेज बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज बारिश, आंधी और तूफान की आशंका जताई गई है. विभाग ने लोगों को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि खराब मौसम के दौरान भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कों के अवरुद्ध होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं.