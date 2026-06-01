हिमाचल में 4 दिन मौसम रहेगा बेकाबू! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 जून से 6 जून तक मौसम खराब बना रह सकता है. इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. 3 से 6 जून के बीच अधिकांश जिलों के लिए अंधड़ और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही रही, जबकि राजधानी शिमला में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. वहीं रोहतांग दर्रे से सटी ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी भी हुई, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ गई है.

गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट

कुल्लू, मंडी, चंबा और कांगड़ा सहित कई जिलों में दिनभर बादल छाए रहे. ऊना में भी सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा. मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिला है. प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया, जिससे मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर कम हुआ है.

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पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ी ठंडक

मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में सुबह और शाम के समय ठंडक महसूस की जा रही है. शिमला, मनाली, कुफरी, कल्पा और केलांग जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है.

मई में सामान्य से कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में प्रदेश में सामान्य से 18 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई. 1 से 31 मई के बीच जहां 63.3 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, वहीं इस बार केवल 52.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई.

हालांकि कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश भी हुई. ऊना में 125 प्रतिशत, बिलासपुर में 58 प्रतिशत, शिमला और सिरमौर में 47 प्रतिशत तथा हमीरपुर में 33 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई. दूसरी ओर चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और सोलन में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई.

अगले कुछ दिन सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने 3 से 6 जून के दौरान तेज हवाओं और अंधड़ की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.