हिमाचल में 8 जून तक मौसम रहेगा सक्रिय, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 8 जून तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है. उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

4 जून तक येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई क्षेत्रों के लिए 4 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

कई क्षेत्रों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट

बीते 24 घंटों के दौरान शिमला, कुफरी, जुब्बड़हट्टी, कांगड़ा सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. कंडाघाट, कुफरी और फागू जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई.

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भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश जारी रह सकती है. कुछ स्थानों पर तेज बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क अवरोध और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं. ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव

राज्य में तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया, जबकि ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश किसानों और बागवानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, हालांकि खराब मौसम का असर दैनिक गतिविधियों और यातायात पर पड़ सकता है.

प्रदेशवासियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.