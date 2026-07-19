/हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी पड़ेंगे! 7 जिलों में रेड अलर्ट, IMD ने यात्रा टालने की दी चेतावनी

राज्य चुनें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी), शिमला ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
आज इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 19 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.
20 जुलाई को और बिगड़ सकता है मौसम
मौसम विभाग ने 20 जुलाई के लिए चेतावनी और बढ़ा दी है. मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और ऊना जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं चंबा, कुल्लू और बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. इस दौरान कई इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा
लगातार बारिश के चलते प्रदेश में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), भूस्खलन, चट्टानें गिरने और नालों-खड्डों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है. इसके अलावा निचले क्षेत्रों में जलभराव, सड़कें बंद होने और संवेदनशील इलाकों में पेड़ व बिजली के खंभे गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं.
लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी
मौसम विभाग और प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों और खड्डों के पास न जाएं तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें. वहीं, पर्यटकों को भी यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर जांचने की सलाह दी गई है.