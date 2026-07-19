/हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी पड़ेंगे! 7 जिलों में रेड अलर्ट, IMD ने यात्रा टालने की दी चेतावनी

लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी

मौसम विभाग और प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों और खड्डों के पास न जाएं तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें. वहीं, पर्यटकों को भी यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर जांचने की सलाह दी गई है.