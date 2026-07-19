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हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी पड़ेंगे! 7 जिलों में रेड अलर्ट, IMD ने यात्रा टालने की दी चेतावनी

Himachal Weather Alert: हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का खतरा. IMD ने 7 जिलों में रेड अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका, जानें पूरा मौसम अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 19, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:30 AM IST
हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी पड़ेंगे! 7 जिलों में रेड अलर्ट, IMD ने यात्रा टालने की दी चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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