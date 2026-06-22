राज्य चुनें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में रविवार सुबह से घने काले बादल छाए रहे, जबकि चंबा के भरमौर क्षेत्र में हल्की बारिश भी दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान की संभावना जताई है.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार इस दौरान कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. संभावित खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और पहाड़ों की सैर के लिए पहुंचे पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. विभाग ने नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने की हिदायत दी है.
आज 4 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने रविवार के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 23 से 25 जून के बीच चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भी तेज हवाओं और खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है.
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 26 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इस दौरान तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है.
तय समय पर नहीं पहुंचा मानसून
हिमाचल प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 22 जून मानी जाती है, लेकिन इस वर्ष अब तक मानसून की एंट्री के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. प्रदेश में प्री-मानसून बारिश भी सामान्य से कम दर्ज की गई है, जिससे लोगों को मानसून का इंतजार बना हुआ है.
जून में 20 प्रतिशत कम हुई बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 21 जून 2026 तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से लगभग 20 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. इस अवधि में प्रदेश में औसतन 60.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक वर्षा केवल 48.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से इस कमी की कुछ भरपाई हो सकती है.