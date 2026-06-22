जून में 20 प्रतिशत कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 21 जून 2026 तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से लगभग 20 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. इस अवधि में प्रदेश में औसतन 60.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक वर्षा केवल 48.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से इस कमी की कुछ भरपाई हो सकती है.