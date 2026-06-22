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हिमाचल में मौसम ने बदला रुख, शिमला में छाए काले बादल; 5 दिन आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

Himachal Weather Update: शिमला समेत कई जिलों में 5 दिन तक बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट. 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी, जबकि मानसून अभी तक प्रदेश में नहीं पहुंचा. जानें ताजा मौसम अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 22, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:10 PM IST
हिमाचल में मौसम ने बदला रुख, शिमला में छाए काले बादल; 5 दिन आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

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