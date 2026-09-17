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हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी; शिमला समेत कई जगह बारिश

Himachal Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. शिमला समेत कई जिलों में बारिश, 19 सितंबर से मौसम साफ होने के आसार.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:53 PM IST
हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी; शिमला समेत कई जगह बारिश

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