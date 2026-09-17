/हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी; शिमला समेत कई जगह बारिश

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. राजधानी शिमला समेत मैदानी और मध्य-पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. वहीं, लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले दर्रों और चंबा के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है.
लाहौल-स्पीति के बारालाचा दर्रे समेत आसपास के ऊंचे क्षेत्रों में सुबह हल्की बर्फबारी हुई. चंबा के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ के फाहे गिरने की सूचना है. मौसम में आए इस बदलाव के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ गया है.
बिलासपुर में 86 MM बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई. बिलासपुर, मंडी और सिरमौर में मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर में सबसे अधिक करीब 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.
मौसम विभाग के अनुसार आज मैदानी और मध्य-पहाड़ी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.
18 सितंबर को इन जिलों में बारिश के आसार
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 18 सितंबर को कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, शिमला और बिलासपुर में दोपहर बाद या शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इसके बाद 19 सितंबर से मौसम में सुधार आने की संभावना है.
19 से 23 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने का अनुमान है. हालांकि कांगड़ा और सिरमौर के कुछ इलाकों में इस दौरान भी हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है.
बारिश से 2-3 डिग्री गिरा तापमान
बारिश के कारण हिमाचल के तापमान में भी गिरावट आई है. पिछले 24 घंटों की तुलना में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है.
राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सोलन में यह 28 डिग्री और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
मौसम साफ होने के बाद 19 सितंबर से तापमान में एक बार फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है.
मानसून सीजन में 10 फीसदी कम बारिश
हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक बारिश सामान्य से कम रही है. 1 जून से 17 सितंबर तक प्रदेश में कुल बारिश सामान्य से करीब 10 फीसदी कम दर्ज हुई है.
जिला स्तर पर लाहौल-स्पीति में सामान्य से 64 फीसदी और हमीरपुर में 31 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड हुई है. दूसरी ओर, शिमला में सामान्य से 15 फीसदी और कुल्लू में 7 फीसदी अधिक बारिश हुई है.
फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है. आने वाले दिनों में मौसम साफ होने के साथ तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है.