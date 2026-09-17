/हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी; शिमला समेत कई जगह बारिश

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. राजधानी शिमला समेत मैदानी और मध्य-पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. वहीं, लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले दर्रों और चंबा के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है.